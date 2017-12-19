Мэрия Москвы согласовала митинг Гудкова на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы согласовала митинг оппозиционера Дмитрия Гудкова на проспекте Сахарова 24 декабря. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, передает «Интерфакс».

Митинг в защиту избирательных прав пройдет с 14:00 до 16:30 на участке от внешней стороны проспекта Академика Сахарова до улицы Маши Порываевой.

«Мы приняли решение и согласовали мероприятие, заявленное Гудковым. Мы позволим собраться его сторонникам, поскольку эта акция не угрожает жизни и благополучию москвичей», — заявил Черников.

Ранее глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин объявил 24 декабря праздник свободных выборов. По его словам, районные мероприятия не требуют согласования с мэрией, однако власти Москвы подключили прокуратуру, которая заявила о незаконности акции Яшина.

Гудков сегодня написал в Facebook, что 18 декабря встречался с Яшиным и обсуждал с ним «ситуацию вокруг праздника, за который подписались больше сотни наших муниципальных депутатов».

«Обсудили разные варианты, в том числе идею митинга на проспекте Сахарова — как компромисса и способа для москвичей при худшем развитии событий избежать арестов перед Новым годом и при этом достичь цели: потребовать свободных выборов», — заявил политик.

24 декабря 2011 года на проспекте Сахарова прошел многотысячный митинг «За честные выборы». Нынешнее мероприятие посвящено его годовщине.