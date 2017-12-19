Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала «Информацию о социально-экономическом положении России» за январь-ноябрь 2017 года (.pdf).

По данным Росстата, реальные денежные доходы россиян в ноябре этого года снизились на 0,3% к ноябрю прошлого года.

В целом за 11 месяцев показатель снизился на 1,4%. В 2016 году реальные доходы россиян сократились на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.

При этом среднемесячная начисленная зарплата (до вычета НДФЛ) в ноябре выросла в годовом выражении на 8%, до 38 720 рублей, за 11 месяцев — на 7,1%.

Ранее РАНХиГС опубликовала отчет, согласно которому в уходящем году россияне больше работали сверхурочно, чем годом ранее, однако оплачивались эти переработки лишь трети сотрудников.