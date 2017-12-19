Карпин назначен главным тренером футбольного клуба «Ростов»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин возглавил футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщается на сайте ростовской команды.

Карпин подписал соглашение с клубом на 2,5 года. Сейчас «Ростов» находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Нам предстоит много работы, так как впереди тяжелые десять матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны», — заявил после назначения тренер.

После ухода из «Спартака», который Карпин возглавлял в 2012-2014 годах, он тренировал испанскую «Мальорку» (2014-2015), затем армавирский клуб Футбольной национальной лиги «Торпедо» (2015-2016).