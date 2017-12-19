В Казани автобус с пассажирами въехал в столб

В Казани пассажирский автобус врезался в световую опору на проспекте Ямашева. В результате травмы получили 14 человек, сообщает «Вечерняя Казань».

Пострадавших доставили в городскую больницу №7. Ее главный врач Марат Садыков сообщил, что сейчас медики оценивают тяжесть полученных травм.

Металлическая опора в результате удара рухнула на тротуар в нескольких шагах от входа в подземный переход.

Авария произошла при выезде автобуса со второстепенной дороги на главную.