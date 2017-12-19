Пресс-секретарь Порошенко опубликовал «письмо Саакашвили»

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко опубликовал на своей странице в Facebook письмо, которое, по его утверждению, написал Петру Порошенко бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили.

Автор письма заверяет адресата в отсутствии «агрессивных намерений» и признает «много политических ошибок», однако просит «деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации», а также выражает готовность «в любой момент встретиться с полномочным представителем и все обговорить».

Цеголко в пояснении к публикации пишет, что решил опубликовать письмо по многочисленных просьбам журналистов, а также из-за комментариев Саакашвили, «в котором он манипулирует содержанием этого письма».

Сообщения в средствах массовой информации о письма Саакашвили Порошенко появились 17 декабря. Однако на митинге в тот же день Саакашвили пообещал «пока жив, никогда не договариваться с барыгами» и опроверг свое авторство такого письма.