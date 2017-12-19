В Минэкономразвития объяснили падение промышленности

Минэкономразвития опубликовало доклад «Картина промышленности», в котором максимальный за восемь лет спад промышленного производства назван «локальным», так как затронул ограниченный ряд отраслей.

В частности, провал связан с необычно теплой погодой и выполнением обязательство по ограничению добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК, отмечают в ведомстве. Спад в обрабатывающей промышленности министерство увязало с высокой волатильностью некоторых видов деятельности.

Тем не менее, в Минэкономразвития признали, что ноябрьская статистика «оказалась существенно хуже» прогнозов и ожиданий рынка. В годовом выражении спад производства в ноябре составил 3,6%, что является рекордным показателем с 2009 года. Ведомство прогнозирует общий рост промпроизводства за 2017 год на 2%.