Путин назначил нового руководителя Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Элеоноры Митрофановой главой Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Митрофанова в 2009-2016 годах являлась постоянным представителем России при ЮНЕСКО, с 2016 года исполняла обязанности посла по особым поручениям МИД РФ.

Напомним, в феврале временно исполняющим обязанности главы Россотрудничества являлся Алексей Фролов, прежде замещавший предыдущего руководителя ведомства Любовь Глебову — она перешла в Совет Федерации представителем Удмуртии.