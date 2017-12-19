Москалькова обсудила с Мироновым и Хаматовой дело «Седьмой студии»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с известными актерами и обсудила с ними дело «Седьмой студии», по которому проходят режиссер Кирилл Серебреников и другие лица. Об этом сообщается в Instagram омбудсмена.

«Сегодня на личном приеме Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Виктория Исакова. Говорим о судьбе фигурантов дела "Седьмой студии"», — говорится в сообщении.

Серебренникова, бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского, гендиректора и бывшего главного бухгалтера организации Юрия Итина и Нину Масляеву, продюсера спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерину Воронову обвиняют в хищениях госсредств, выделенных на театральные постановки. Также по делу проходит директор РАМТ Софья Апфельбаум, которая курировала в Минкульте выделение средств.

Вину признала лишь Масляева.