19 декабря 2017, 16:41
Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замглавы Минкульта Пирумову
Мосгорсуд рассмотрел апелляцию прокуратуры на приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову, признанному виновным в хищениях, сообщает ТАСС
Ранее районный суд осудил экс-чиновника на 1,5 года колонии и назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей. Пирумов был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока в СИЗО.
Мосгорсуд изменил размер штрафа, увеличив его до 1 млн рублей. Также бывший чиновник лишен государственной награды.
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