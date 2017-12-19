Мосгорсуд ужесточил приговор бывшему замглавы Минкульта Пирумову

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию прокуратуры на приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову, признанному виновным в хищениях, сообщает ТАСС

Ранее районный суд осудил экс-чиновника на 1,5 года колонии и назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей. Пирумов был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока в СИЗО.

Мосгорсуд изменил размер штрафа, увеличив его до 1 млн рублей. Также бывший чиновник лишен государственной награды.