ВЦИОМ сообщил о максимальном интересе опрошенных россиян к пресс-конференции Путина

Интерес россиян, опрошенных ВЦИОМ, к пресс-конференции президента Владимира Путина достиг максимума за всю историю измерений. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ.

С содержанием пресс-конференции знакомы 60% респондентов (в прошлом году об этом заявили 51%).

В прямом эфире ее смотрели или слушали 14% опрошенных (преимущественно это были люди старших возрастов, отмечают социологи). Отдельные фрагменты видели 27%, еще 19% узнали об общении главы государства с журналистами из выпусков новостей.

При этом из тех, кто знаком с содержанием беседы, 88% ответили, что удовлетворены ей, 10% сообщили, что были недовольны ответами Путина.

Большая пресс-конференция прошла 14 декабря.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 15-17 декабря среди 1800 респондентов старше 18 лет.