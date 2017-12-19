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19 декабря 2017, 15:44
биология нейробиология память

Ученые исследовали механизм забывания

Pixabay

Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН выяснили, почему люди забывают информацию и каковы механизмы стирания памяти. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ), доклад по материалам статей ученые прочитали на юбилейном съезде Физиологического общества имени И.П. Павлова в Воронеже, ранее статья вышла в журнале Frontiers in Integrative Neuroscience.

В процессе обучения люди приобретают новую информацию, запоминают или же забывают ее. Из приобретенных знаний складываются воспоминания – наборы связей между нервными клетками в мозге. Если между двумя клетками существует связь, то они могут обмениваться друг с другом определенными белковыми молекулами. Именно с их помощью мозг хранит приобретенную информацию. Однако белковые молекулы живут лишь в течение 48 часов, затем разрушаются и заменяются новыми. Поэтому ученые долгое время  не понимали, как удается надолго сохранять новую информацию.

Оказалось, что для долговременного запоминания важна молекула белка под названием протеинкиназа М-зета. Она определяет эффективность контактов, то есть в процессе обучения с участием протеинкиназы М-зета часть контактов становится эффективными, а часть – нет. Эту молекулу можно стереть, заблокировав ее, тогда воспоминания сотрутся.  

Определять эффективность и важность контактов помогают эмоции. Они представляют собой мощную биохимическую систему, которая выбрасывает гормоны-медиаторы, изменяющие биохимию памяти в нужную сторону. Гормоны воздействуют на эффективность контактов и таким образом «поощряют» запись информации в память.

Ученые исследовали механизмы эмоционального подкрепления памяти – совокупность структур нервной системы, отвечающую за формирование положительных эмоций, – на виноградных улитках, животных с очень просто устроенной нервной системой, а также на крысах.

Ученые выяснили, что забыть информацию можно, если во время извлечения из памяти (вспоминания) конкретного события, система вознаграждения в мозге не активируется. Таким образом, человек забывает какое-либо событие, если при попытках вспомнить его более трех раз система вознаграждения не активируется. Связь между конкретным событием и обстановкой, в которой событие происходило, теряется, и воспоминание стирается из памяти.  

«Механизм забывания, придуманный природой, оказался очень простым и основанным на необходимом условии – избирательной активации нейронов, участвующих в хранении памяти. Активация именно этих нейронов, то есть запуск процесса вспоминания, локально повышала концентрацию оксида азота именно в контактах этих нейронов. При этом известно, что оксид азота, свободный радикал, может быстро влиять на белки, изменяя их физиологическую функцию, в том числе на белки, участвующие в хранении информации», – сообщил руководитель гранта РНФ, доктор биологических наук, заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Павел Балабан.

Знание механизмов хранения и регуляции памяти открывает перспективы для дальнейших исследований в этом направлении. В частности, специалисты смогут стирать воспоминания о трагических событиях у пациентов, которым они чрезвычайно вредны и мешают жить.

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