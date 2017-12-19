Тимошенко возглавила рейтинг президентских предпочтений украинцев

Киевский международный институт социологии провел опрос, посвященный поддержке украинцами партий и политических лидеров.

Согласно данным опроса, если бы выборы президента Украины проходили в середине декабря, то большинство респондентов проголосовали бы за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (7,9%). На втором месте идет действующий президент Петр Порошенко с 6,5% голосов.

Еще 4,9% отдали бы голоса за экс-министра обороны Анатолия Гриценко, 3,6% —за одного из лидеров партии «Оппозиционный блок» Юрия Бойко, 3,5% — за председателя Радикальной партии Олега Ляшко.

При этом 39,1% опрошенных заявили, что еще не определились, за кого проголосуют, 15,3% сказали, что не пойдут на выборы, 2,7% отказались отвечать на вопрос.

Опрос проводился 2-14 декабря среди 2039 украинцев старше 18 лет.

Очередные президентские выборы должны пройти на Украине 31 марта 2019 года.