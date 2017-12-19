Минспорта РФ выбрало спортсменов года

Министерство спорта России определило победителей ежегодной национальной премии в области физической культуры и спорта, передает ТАСС.

Награды вручил министр спорта Павел Колобков.

Лыжник Сергей Устюгов, легкоатлетка Мария Ласицкене и тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе получили премию в номинации «Гордость России» в категориях «Спортсмен года», «Спортсменка года» и «Тренер года».

Устюгов — двукратный чемпион мира по лыжным гонкам, Ласицкене — двукратная чемпионка мира по легкой атлетике, Тутберидзе тренировала олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую, сейчас работает с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

Национальная премия вручается в нескольких номинациях. Согласно утвержденным условиям, Минспорта выбирает лучший спортивный регион России, лучшую спортивную школу, лучшую спортивную печатную и медиапродукцию, лучших спортсменов с ограничениями, а также лучших спортивных функционеров.