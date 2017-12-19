Банк России сократит каждого десятого из 52 тысяч сотрудников

Банк России намерен сократить в 2018 году 5230 сотрудников, снизив их общее число на 10%. Об этом говорится в закупочной документации регулятора по аутплейсменту — содействию в трудоустройстве, размещенной на сайте автоматизированной системы торгов Сбербанка. На публикацию обратил внимание «Коммерсантъ».

Победитель тендера помимо содействия в новом трудоустройстве должен оказать сокращенным сотрудникам психологическую поддержку, он также поможет им с рассылкой резюме и даст рекомендации от ЦБ. Центробанк за такие услуги в 2018-2020 годах готов заплатить 37,88 млн рублей.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя ЦБ Руслан Вестеровский, до конца 2019 года ЦБ планирует сократить почти 9 тысяч рабочих мест в рамках реинжиниринга — внутренних преобразований в компании.

«Два года назад в банке было 60 тысяч сотрудников, сейчас — 52,4 тысячи, после завершения первой и второй волн реинжиниринга будет 43,5 тысячи, волны должны завершиться до конца 2019 года», — сообщил представитель ЦБ.