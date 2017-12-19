В Белом доме заявили о готовности Трампа продлить санкции против РФ

Помощник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности и контртерроризму Том Боссерт заявил, что американский лидер готов продлить антироссийские санкции, причем связал это с обвинениями в адрес России во вмешательстве в выборы в США, сообщает РИА Новости.

Боссерт отметил: «Президент Трамп не только продлил чрезвычайное положение в стране по кибербезопасности, но он сделал так, что ввел санкции против русских, вовлеченных в хакерские атаки прошлого года. Я думаю, что он продолжит на следующий год. Мы, вероятно, продлим его и после этого срока».

Напомним, в новой стратегии национальной безопасности США, которую Трамп представил 18 декабря, особое внимание уделено кибератакам и киберпреступникам, от которых необходимо защищать инфраструктуры США. При этом Россия в документе названа страной-ревизионистом, а ее превращение в лояльного партнера ставится под сомнение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил «имперский характер документа» и заявил, что «налицо нежелание отказываться от однополярного мира».