Прокуратура сообщила о новой проверке слов Собчак об украинском Крыме

Прокуратура Москвы по жалобе депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина проводит собственную проверку слов телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма Украине. Об этом, как сообщает РБК, говорится в ответе прокурора Москвы Владимира Чурикова на запрос парламентария.

Ранее сама Собчак заявила, что ее проверяет Генеральная прокуратура. Также проверку проводила ФСБ: спецслужба не нашла в словах ведущей экстремизма.

24 ноября Собчак заявила на пресс-конференции, что «с точки зрения международного права, Крым — украинский». Позднее она несколько раз повторяла эти слова.