Медведев наказал замглавы Росавиации Олега Сторчевого

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил выговор замглавы Росавиации Олегу Сторчевому. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Причиной указано ненадлежащее исполнение возложенных на Сторчевого должностных обязанностей. О чем именно идет речь, не поясняется.

Напомним, сегодня 19 декабря при крушении самолета в Нарьян-Маре погибли четыре человека, в том числе, ребенок и беременная женщина.