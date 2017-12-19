Верховный суд скостил Денису Сугробову 10 лет

Верховный суд России пересмотрел приговор бывшему главе антикоррупционного главка МВД Денису Сугробову, осужденному за фабрикацию дел и вымогательство взяток.

В апреле Мосгорсуд приговорил Сугробова к 22 годам колонии строгого режима.

Верховный суд, как передает ТАСС, постановил: «Приговор в отношении Сугробова изменить, смягчить ему наказание на 10 лет, то есть до 12 лет колонии строгого режима».