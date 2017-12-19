Причиной выговора замглаве Росавиации стал крах «Вим-Авиа»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил выговор замруководителя Росавиации Олегу Сторчевому в связи с ситуацией вокруг авиакомпании «Вим-Авиа». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

«Выговор объявлен за ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей при осуществлении контроля деятельности авиакомпании "Вим-Авиа", что привело к массовой задержке и отмене рейсов и нарушению прав пассажиров», — заявили там.

В конце сентября «Вим-Авиа» не смогла выполнять чартерные рейсы. Деньги на перевозку пассажиров компании выделило правительство. Сама компания находится в состоянии банкротства. Против ее собственников расследуются уголовные дела.