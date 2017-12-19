СМИ рассказали о семье полковника Захарченко

Бвыший замглавы управления «Т» столичного главка МВД полковник полиции Дмитрий Захарченко подарил своей дочери на прошлый Новый год скакуна за 650 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Его жена Марина Семыкина приобрела полукровного серого скакуна по кличке Олигарх, который содержится и тренируется в Кремлевской школе верховой езды. По данным издания, его содержание стоит 48,5 тысяч рублей в месяц.

Захарченко также подарил дочери путевку за 500 тысяч рублей на Мадагаскар. Однако у нее не было загранпаспорта, и Марина Семыкина для ускорения процесса якобы предоставила в паспортный стол справку, что у ее ребенка рак крови.