Путин призвал отказаться от строительства «безликих коробок и муравейников»

Президент Владимир Путин заявил, что россиянам необходимо современное и комфортное жилье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу подчеркнуть: люди должны иметь возможность переехать не в безликие коробки или «муравейники», как раньше говорили, а в современное жилье, которое отвечает всем стандартам комфорта и безопасности, где вокруг создана инфраструктура, социальные и спортивные объекты, парки, общественное пространство», — отметил президент.

По мнению Путина, если задача будет решена успешно, то это окажет огромное влияние на демографическую ситуацию и качество жизни людей.

Президент также отметил, что рынок жилья в РФ держится на высоком уровне во многом благодаря ипотеке.