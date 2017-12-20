Умер фигурант дела педофилов кардинал Бернард Лоу

Кардинал Бернард Лоу, бывший архиепископ Бостона, ставший символом сексуальных скандалов вокруг римской католической церкви, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан.

Официально причины его смерти озвучены не были, но источники агентства утверждают, что кардинал был госпитализирован с симптомами перикардита.

Бернард Лоу служил архиепископом Бостона 18 лет, и папа Иоанн Павел после скандала о сексуальном насилии над детьми, грянувшего в 2002 году, неохотно принял его отставку

Активисты организации Spotlight Boston Globe сумели доказать, что Лоу покрывал педофилов-священников Бостона. Эта история легла в основу фильма «Spotlight», в 2015 году получившего награду «Оскар».

Несмотря на очевидность вины Бернарда Лоу, полиция отказалась возбудить в его отношении уголовное дело. До последних дней жизни он оставался уважаемым членом нескольких влиятельных ватиканских организаций.

Он принес извинения жертвам домогательств, но никогда не соглашался обсуждать скандал.