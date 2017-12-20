Ликвидирован взорвавший в Ставрополе гранату мужчина

Глава администрации Промышленного района Ставрополя Дмитрий Семенов сообщил РИА Новости, что злоумышленник, взорвавший гранату в жилом доме, ликвидирован.

«Опасности нет, иначе людей бы обратно не пустили», — заявил чиновник. Он добавил, что следователи обыскали квартиру, в которой проживал преступник.

В ночь на 20 декабря стало известно, что в Ставрополе на улице 50 лет ВЛКСМ неизвестный взорвал гранату. Жертв и пострадавших нет, в нескольких квартирах вылетели стекла. Было эвакуировано 130 человек. Сейчас они возвращаются в свои квартиры.