В ГД предложили приравнять блогеров к иноагентам

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что блогеры могут подпадать под действие закона об иноагентах, если они признаны СМИ и финансируются из-за рубежа. Об этом он сообщил ТАСС.

«Если они [блогеры] являются СМИ и получают финансирование из-за рубежа, но, в принципе, мы не рассматриваем блогеров в контексте этого закона», — сказал он.

6 декабря Петр Толстой предложил обязать другие издания при цитировании публикаций СМИ-иноагентов упоминать их статус.

Приказ об исполнении закона о СМИ-иноагентах может начать действие с марта 2018 года. Он обязывает их соответствующим образом маркировать свою продукцию. Практический регламент должен разработать Минюст РФ.