Проверку карикатуры на Поклонскую и Николая II поручили экспертам

Камчатская полиция собирается организовать экспертизу карикатуры местного художника Дениса Лопатина, сатирически изобразившего депутата Госдумы Наталью Поклонскую и российского императора Николая II. Экспертам предстоит определить, не оскорбляет ли рисунок чувства верующих, передает РБК со ссылкой на источник в главном управлении МВД по Камчатскому краю.

Экспертиза необходима, чтобы принять процессуальное решение по заявлению, которое было подано минувшей осенью после выставки работ Лопатина, состоявшейся в Петропавловске-Камчатском, «не только в полицию, но и в прокуратуру, а также в Следственный комитет России» с целью «привлечь к ответственности не только художника, но и арт-центр «Гараж», в котором проходила выставка», сообщает местное информационное агентство «Кам 24».

По его данным, заявитель просил привлечь ответчиков по двум статьям УК РФ — ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

По словам представителей камчатского управления МВД, если экспертиза «покажет, что плакат действительно оскорбил чувства верующих, материалы передадут в СК для принятия процессуального решения».

О карикатуре, которая была размещена в отдельной комнате и не входила в экспозицию, изображена «Поклонская, держащая в руке фаллоимитатор в виде царя Николая II Александровича Романова», пояснили в камчатском информагентстве.

Автор работы заявил, что не считает себя виновным в оскорблении чувств верующих, поскольку таковое, по его мнению, можно нанести, лишь будучи «в храме, в тех местах, где верующие проводят обряды», тогда как на выставку посетители приходят по собственному желанию.

Карикатурой на Поклонскую, пояснил Лопатин, он выступил в защиту фильма «Матильда» и против людей, «которые свою нерастраченную сексуальную энергию пытались выдать за духовность».