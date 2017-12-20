Массовый сбой в работе онлайн-касс ликвидирован

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров заявил ТАСС, что сбой в работе онлайн-касс в России ликвидирован.

Однако сбой устранен не полностью.

«Последствия этой ошибки затронули только часть магазинов некоторых крупных торговых сетей и уже почти устранены везде, где проявились», — сказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Роман Черниговцев.

Ранее замглавы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров объявил, что владельцы онлайн-касс не будут привлекаться к ответственности за расчеты без контрольно-кассовой техники.

В АКИТ подсчитали, что ритейлеры потеряли из-за массового сбоя 2,5 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы ассоциации.

«По нашим подсчетам, от сбоя пострадало порядка 9% рынка; оборот, который не поступил в кассы, составил 10 млрд рублей, 2,5 млрд — недополученная прибыль ритейлеров в этот день», — заявил президент АКИТ Алексей Федоров.

Он также отметил, что это первый случай, когда ФНС фактически разрешила работать без касс. Однако подчеркнул, что рынку необходим страховой продукт, покрывающий убытки ритейлеров от подобных технологических сбоев.