ФНС разъяснила ответственность за работу в условиях сбоя кассовых аппаратов

Заместитель главы Федеральной налоговой службы (УФНС) Даниил Егоров заявил, что в случае технического сбоя в работе контрольно-кассовой техники расчеты могут проводиться без ее применения с отсутствием за это ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо УФНС, разосланное по регионам.

Причиной рассылки стала информация о массовом техническом сбое в работе кассовых аппаратов производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ "Измеритель"».

В таких случаях вина пользователей отсутствует, и они не подлежат привлечению к уголовной ответственности. Однако после восстановления работы кассовых аппаратов необходимо сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неучтенной выручки.

О технологическом сбое на автозаправочных станциях агентству также сообщили представители АЗС «Газпром нефти».

«На ряде АЗС произошло отключение фискальных регистраторов кассовых аппаратов при полностью исправном оборудовании. Фискальные регистраторы - это единая система учета чеков в точках продаж для контроля налогообложения. Продажи любых товаров без фискальных чеков запрещены. Причины произошедшего выясняются», - сказал представитель пресс-службы.

Аналогичные проблемы зафиксированы АЗС «ЛУКОЙЛа», DNS Digital Store и «Магнита» во Владивостоке, Новосибирске и Барнауле.