В нескольких регионах РФ перестали работать кассовые аппараты

Во Владивостоке, Новосибирске и Барнауле магазины испытывают проблемы в работе кассовых аппаратов «Штрих-М». Они являются одними из самых распространенных в России.

Фискальный регистратор «Штрих-М -01Ф» записывает и хранит данные для налоговых органов.

Директор владивостокского DNS Digital Store Дмитрий Алексеев сообщил в Facebook: «Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля». «Пока не знаю, случайно или нет, вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несется мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?» — отметил он.

В Барнауле аналогичная проблема, как пишет Altapress, наблюдается у крупных сетей, включая «Магнит» и АЗС «Лукойл» и «Газпромнефть», а также небольших торговых точек.

«НГС. Новости» подтверждает сбои в работе кассовых аппаратов в Новосибирске.

По мнению главы барнаульской компании «СтарК» Вячеслава Замышляева, у «Штрих-М -01Ф» «полетела прошивка», но уже вышло обновление, и обновление ПО занимает не более получаса.

В компании «Штрих-М» данную информацию подтвердили.

В Москве же сеть магазинов «Магнолия» приостановила работу в связи с данной проблемой, пишут «Ведомости».