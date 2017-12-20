Росавиация сократила чартерные рейсы 6 компаний в новогодние праздники

Росавиация приняла решение о сокращении международных чартерных программ шести авиакомпаний из-за недостаточного количества самолетов в их парках. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Данное решение связано с желанием предотвратить задержки и отмены рейсов авиакомпаниями, у которых не может не хватить самолетов для выполнения заявленной чартерной программы.

Таким образом, авиакомпаниям «Якутия», «Северный ветер» и «Саратовские авиалинии» предписано сократить свои чартерные программы на 30%, а авиакомпании «Икар» — на 20%. Azur Air урежет свою чартерную программу на 15%, а Royal Flight — на 5%.