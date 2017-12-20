СМИ сообщили об аресте в Польше экс-главы НПО «Космос»

В Польше могли задержать и поместить под арест бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники.

Как уточняет агентство, Черняков в последнее время проживал в Великобритании и Германии, но, опасаясь выдачи в Россию, решил перебраться на Украину. Он вылетел в Варшаву, но при посадке на самолет в Киев был задержан, поскольку находится в базах «Интерпола».

Отметим, что Черняков является обвиняемым по делу о получении от Банка Москвы в 2011 году кредита на 11 млрд рублей на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля. Предприятие эти деньги так и не выплатило, а обслуживать кредит перестало. В итоге Чернякова после отъезда за рубеж заочно обвинили в крупном мошенничестве (статья 159 УК РФ).