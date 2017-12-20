Песков рассказал о новогодних подарках чиновникам

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что чиновники могут получать подарки, если сумма не превышает указанную в соответствующих документах. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Что касается новогодних сувениров, то, вы знаете, что существует регламент на этот счет, там суммы денег, которые не должны превышать сувениры. Все, что укладывается в этот регламент, не противоречит никаким правилам и нормам», — отметил Песков.

Такое пояснение прозвучало в ответ на вопрос, как Кремль относится к ситуации, когда сотрудники госкомпаний боятся принимать новогодние подарки и сувениры.