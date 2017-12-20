Порошенко пригласил в опустевший СЦКК немцев и французов

Украинский лидер Петр Порошенко выступил с инициативой — расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе, включив в него представителей Германии и Франции как партнеров по «нормандскому формату» урегулирования ситуации на юго-востоке страны.

По словам президента Украины, которые приводит его пресс-служба, участие немцев и французов в деятельности центра будет «абсолютно полезно», потому что «и доверия будет больше, и прозрачности будет больше, и эффективность будет выше».

Это заявление Порошенко сделал, комментируя перспективы возобновления работы СЦКК, который покинули все российские офицеры. Их уход был обусловлен тем, что украинская сторона, как пояснили в МИД РФ, на протяжении всего периода существования центра чинила препятствия нормальной работе россиян и создавала негативную эмоционально-психологическую атмосферу. Последней же каплей стало требование Киева с 1 января 2018 года при въезде в страну передавать персональные данные украинским органам госбезопасности, что неприемлемо для российских военных.

Москва возложила ответственность за прекращение работы центра на Киев, но Порошенко, как он сам сегодня заявил, считает наоборот. По его словам, выход РФ из работы СЦКК был «резким и провокационным», а ситуация в целом характеризуется ростом «опасности эскалации конфликта».

Тем не менее Украина готова даже к такому сценарию развития событий, утверждает президент страны. Он заверил, что «принял решительные шаги по усилению украинской группировки на Донбассе», но при этом выразил приверженность взятому в рамках процесса евроинтеграции курсу реформ и пообещал его продолжать, несмотря на сложную обстановку на юго-востоке.