В США разрешили финансирование производства смертельных бактерий

Минздрав США прекратил мораторий на финансирование исследований по изменению потенциально смертельных бактерий, которые могут сделать их более опасными. Об этом пишет New York Times.

Такие исследования нужны для борьбы с уже существующими заболеваниями, так как они позволяют предсказать вероятные мутации бактерий и создавать улучшенные варианты вакцины.

По мнению критиков, исследования могут привести к тому, что созданный мутаген попадет за пределы лаборатории и вызовет пандемию.

Согласно новому решению, финансирование подобных работ будет производиться только в случае, если специальная министерская коллегия решит, что выгода от них перевешивает риски. Исследователям нужно доказать, что их работа научно обоснована и что лаборатория отвечает требованиям безопасности, патоген представляет серьезную угрозу для здоровья, а результаты работы принесут практическую ценность. Также необходимо, чтобы то же исследование было невозможно провести без использования самих бактерий.

Запрет на госфинансирование таких исследований был введен в 2014 году.