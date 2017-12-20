В ГД рассмотрят возможность списания налоговых долгов россиян

Госдума 20 декабря рассмотрит одобренные президентом РФ Владимиром Путиным и комитетом по бюджету и налогам поправки в Налоговый кодекс, позволяющие списать с россиян безнадежные долги по налогам. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.

«Это поправки в Налоговый кодекс по реализации поручений президента, с тем чтобы в кратчайшие сроки, а именно с 1 января 2018 года, все они заработали», — сообщил один из инициаторов поправок глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Безнадежными будут признаны долги по имущественным налогам и долги индивидуальных предпринимателей, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Исключение составит налог на добычу полезных ископаемых, акцизов и таможенный НДС.

Госдума рассмотрит поправки сразу во втором чтении, так как они являются частью принятого в первом чтении законопроекта об уточнении налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК).

Ранее закон позволял списать долги россиян, образовавшиеся до 1 января 2009 года.