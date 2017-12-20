Глава сети DNS допустил подачу иска к производителю касс из-за сбоя

Глава сети DNS Дмитрий Алексеев заявил, что может подать иск к производителю фискальных регистраторов из-за произошедшего сегодня сбоя в работе кассовых аппаратов. Об этом он сообщил в интервью «Коммерсантъ FM».

Как напомнил Алексеев, сбой произошел из-за ошибки в программном обеспечении регистратора.

«У нас этой моделью фискального регистратора оснащена вся сеть, это стандартное оборудование, у нас которое применяется. Поэтому, конечно, нас это затронуло, но, наверное, масштаб проблемы для нас нивелировали два обстоятельства: у нас сеть все-таки по всей стране, и солнце встает у нас тут на востоке, поэтому мы проблему почувствовали сразу; программисты в самое кратчайшее время придумали алгоритм решения этой проблемы, ее локализовали. Сейчас мы ведем подсчет убытков. Но раз все-таки были покупатели, которых мы не смогли обслужить, и слегка было подорвано доверие покупателей, а для нас это практически бесценно, если уж так говорить. Мы в ближайшее время со своими юристами проведем анализ этой ситуации, сформулируем свои претензии к компании "Штрих-М", поймем дальнейшие действия свои. Вероятности судебного иска я не исключаю», — пояснил он.

Ранее стало известно, что торговые сети и АЗС понесли убытки в размере 2,5 млрд рублей из-за сбоя.