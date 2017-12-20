Евросоюзу предложили наказать Польшу по статье об угрозе

За последние два года Польша приняла 13 законов, которые в разной степени позволяют исполнительной и законодательной властям вторгаться в сферу полномочий судебной власти и контролировать ее действия, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. Этот орган предлагает — причем впервые за всю историю существования Европейского союза — применить к стране-участнице объединения формальную процедуру, придуманную на случаи угрозы ценностям ЕС.

Эта процедура регламентирована ст.7 договора о Евросоюзе и позволяет вводить санкции — например, лишать страну права голоса в Совете Европы, передает Reuters со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

В данном случае, применительно к Польше, под угрозу поставлена одна из основополагающих ценностей ЕС — верховенство закона. Если Европарламент и большинство стран союза (22 из 27) признают наличие этой угрозы со стороны Варшавы, Еврокомиссия проведет собственное голосование, по итогам которого (решение должно быть единогласным) Польшу могут наказать.

«В отсутствие судебной независимости возникают серьезные вопросы об эффективном применении европейских законов — от защиты инвестиций до взаимного признания решений в самых разных областях, от решений об опеке над детьми до исполнения европейских ордеров на арест», — заявили в ЕК.

В ее пресс-релизе подчеркивается, что все те два года, пока польские власти принимали неоднозначные с правовой точки зрения законы, им по этому поводу делали предупреждения из Брюсселя, но тщетно. Среди законов, вызвавших нарекания в Брюсселе, — ряд судебных реформ, в результате которых польский Верховный суд оказался в подчинении у правительства, Минюст получил право назначать судей окружных и апелляционных судов, а сейму поручили формирование Национального судебного совета, который призван гарантировать независимость судов.

Тем не менее, Польша получила еще три месяца на исправление ошибок, указанных Еврокомиссией. Однако в Варшаве, судя по всему, настроены неконструктивно. Так, представитель правящей партии «Право и справедливость» выступила с заявлением, в котором охарактеризовала подход ЕК к ситуации как «абсолютно политический».