Белоруссия отказалась от российского электричества из-за цен

Со следующего года Белоруссия рассчитывает полностью отказаться от использования импортной электроэнергии, включая российскую, заявил министр энергетики республики Владимир Потупчик в парламенте.

«Мы закончили переговоры с Россией по импорту электроэнергии. По тем ценам, которые предложила Россия, мы отказываемся покупать, будем замещать собственной выработкой. С 2018 года откажемся полностью от импорта электроэнергии», — цитирует Потупчика агентство БЕЛТА.

Со своей стороны, «Интер РАО» заявляет о готовности поставлять в Белоруссию электроэнергию даже помесячно — но при условии, что эти поставки будут «экономически целесообразными», передает РИА Новости.

В первой половине нынешнего года Белоруссия снизила импорт электроэнергии до 1,06 млрд кВт/ч (на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). В ноябре представители Минэнерго республики заявили, что эти закупки замещают ремонт ее собственных генерирующих мощностей, а после его окончания страна сможет сама обеспечивать себя электричеством. «Но некоторые мощности строились в 70-80-ые… для нас более выгодно купить, чем на старых мощностях замещать», — пояснял тогда заместитель главы ведомства Михаил Михадюк.

Ранее Минск планировал полностью перейти на самообеспечение электроэнергией только с 2020 года, когда в эксплуатацию будут введены блоки строящейся БелАЭС, а в дальнейшем заниматься и экспортом вырабатываемого электричества.