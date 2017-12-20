Обвал заблокировал троих горняков в шахте «Есаульская»

На шахте «Есаульская» в Кемеровской области произошло обрушение породы, заблокировавшей троих рабочих, они живы, и с ними есть связь, передает ТАСС.

На момент обрушения в забое находились 99 человек, 96 из них уже выведены на поверхность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального центра МЧС. По предварительным данным, рухнул вентиляционный штрек, но вентиляция функционирует исправно. В качестве причины аварии источник в МЧС назвал нарушение правил безопасной эксплуатации оборудования и — как вариант, но менее вероятный — «природные причины».

«Есаульская» принадлежит компании «Южкузбассуголь», входящей в группу Evraz, и находится в 4 км от железнодорожной станции Курегеш. Она отрабатывает запасы Байдаевского месторождения. Она была введена в эксплуатацию в 1984 году. В 2005 году там погибли 25 горняков, ставших жертвами взрыва метана, который скопился в отработанных участках лавы.