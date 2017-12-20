Руководители ведущих бизнес-школ мира примут участие в Гайдаровском форуме – 2018 в РАНХиГС

Жан-Франсуа Манзони, Оливье Оже и Сян Бин - руководители ведущих бизнес-школ мира - примут участие в ежегодном Гайдаровском форуме, который пройдет с 16 по 18 января 2018 г. в Президентской академии.

Гайдаровский форум проводится с 2010 г. и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. В 2018 г. главной темой для обсуждения станет: «Россия и мир: цели и ценности». Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

Президент бизнес-школы IMD Жан-Франсуа Манзони руководит программами развития лидерства для лучших мировых компаний более 25 лет в 30 странах. Его исследовательская, преподавательская и консалтинговая деятельность ориентирована на лидерство и развитие высокопроизводительных организаций и корпоративное управление. С 2004 по 2010 г. г-н Манзони был в IMD профессором лидерства и организационного развития, а также руководил Прорывной программой IMD для руководителей высшего звена (IMD’s Breakthrough Program for Senior Executives). Ранее он провел двенадцать лет на факультете INSEAD (Фонтенбло), где основал и руководил Исследовательской инициативой PwC по высокоэффективным организациям. С января 2011 г. и по сентябрь 2013 г. он также руководил Глобальным центром лидерства, поддерживающим руководство INSEAD по обучению, преподаванию и исследованиям во всем мире. Жан-Франсуа Манзони получил докторскую степень в Гарвардской школе бизнеса. Ранее он окончил l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montréal и работал с Ernst & Young в Монреале, прежде чем получить MBA от Университета Макгилла.

Декан бизнес-школы EDHEC Оливье Оже получил свою должность в 1988 году, и с тех пор он является движущей силой исключительного развития бизнес-школы. Ее развитие началось с 350 студентов, сейчас же в бизнес-школе EDHEC учится больше 6000 человек. 10000 менеджеров ежегодно пользуются преимуществами курсов Executive Education EDHEC, предлагаемых во всем мире. Под руководством г-на Оже EDHEC открыла кампусы в Ницце, Париже, Лондоне и Сингапуре. В 2003 г. бизнес-школа EDHEC стала одной из первых, кто удостоился 3 международных аккредитаций - AACSB, EQUIS и AMBA. Оливье Оже представил инновационную стратегию, направленную на то, чтобы стимулировать дальновидные амбиции школы, а именно - воздействовать на бизнес и получать признание за актуальность своих академических программ и исследований как для бизнеса, так и для общества в целом. Эксперт также занимается развитием бизнес-школ на международном уровне. Оливье Оже был членом Комитета по аккредитации EQUIS в течение 7 лет и провел более 30 проверок EQUIS и AACSB в лучших университетах мира.

Сян Бин - основатель, декан, профессор факультета бизнеса и глобализации Высшей школы бизнеса Cheung Kong (CKGSB), первой в Китае школы бизнеса с частным финансированием и управлением по факультетам, главный офис которой находится в Пекине, филиалы в Шанхае и Шэньчжэне, а представительства в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке. Г-н Бин является одним из семи основателей Международной европейской школы бизнеса в Китае (CEIBS), Шанхай. Он играл важную роль в развитии и инновациях в секторе образования в области управления в Китае. Был профессором бухгалтерского учета в школе управления при Университете в Пекине, где открыл программу MBA. Профессор работал на факультете наук и технологий при Университете Гонконга. Сян Бин явялется членом Правлений попечителей United Way Worldwide (США) и Asia House (Соединенное Королевство), членом Международного консультативного совета Fundação Dom Cabral (FDC), консультантом Мирового саммита в Дублине. Он был независимым членом Правления ряда компаний Гонконга, материкового Китая и США.