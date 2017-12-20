Мосгорсуд запретил проведение акции за свободные выборы 24 декабря

Мосгорсуд запретил проведение намеченного оппозиционерами на 24 декабря «Дня свободных выборов». Его планировали провести муниципальные депутаты Красносельского района Москвы. Об этом сообщил в Facebook глава совет депутатов Илья Яшин.

«Суд действовал стремительно. Все наши доводы судья пропустил мимо ушей и со скучающим видом постановил: запретить. Все рассмотрение заняло меньше часа», — отметил он.

«Понятно, что за этим судебным решением торчат уши мэрии, хотя формальным заявителем иска выступила Алевтина Базеева, депутат Красносельского района от "Единой России". Она, впрочем, даже не набралась мужества явиться в суд; были только адвокаты», — отметил Яшин.

Оппозиционер намерен обжаловать это решение.