Путин одобрил дальнейшую заморозку накопительной пенсии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии с 1 января 2018 до 2020 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Об отсутствии возможности разморозки пенсионных накоплений в феврале 2017 года говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В июле текущего года исполнительный директор Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Алексей Денисов предложил направлять на увеличение пенсий средства Фонда национального благосостояния и доходы от управления госсобственностью.

Позже стало известно, что Минфин РФ разработал и внес в правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который должен заменить государственную накопительную систему.