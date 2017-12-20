Хакеры использовали SWIFT для кражи из банка ВЭБа 1 млн долларов

Дочерний банк ВЭБа – «Глобэкс» – подвергся хакерской атаке с последующим выводом средств через международную систему платежей SWIFT. Об этом со ссылкой на источники сообщили «Ведомости» и «Коммерсантъ».

Как уточняют «Ведомости», из банка украли эквивалентную 1 млн долларов сумму.

Как отметил президент финансовой организации Валерий Овсянников, попытка атаки была произведена на прошлой неделе. Однако, по его словам, «средства клиентов не пострадали».

Как отмечает «Коммерсантъ», в «Россвифте» пока не уверены, смогли хакеры проникнуть в инфраструктуру SWIFT или взломали автоматизированную банковскую систему. Там указывали, что банки РФ могут подвергнуться кибератакам, так как здесь, в отличие от всего мира, SWIFT работает через посредника, компанию Alliance Factors.

Ранее СМИ уже сообщали о возможной атаке на российский банк через SWIFT. Она могла произойти 15 декабря, до этого банк-жертва прошел проверку ЦБ, и к системе безопасности организации у регулятора возникли претензии.