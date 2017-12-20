Экс-губернатор Сахалина в последнем слове отказался признать вину

Обвиняемый в получении взяток экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин в последнем слове на суде заявил о своей невиновности. Об этом сообщает ТАСС.

«Подходит к концу десятимесячный процесс, и так же, как с его начала и с первого допроса, я отвергаю предъявленные мне обвинения. Не было никаких взяток. Я не совершал преступления, в которых меня обвиняют», — заявил Хорошавин.

Он подчеркнул, что заявленные в «служебном рвении» прокурорами максимальные сроки должны остаться на их совести.

О своей невиновности также заявили бывший зампредправительства Сахалина Сергей Карепкин и экс-советник Хорошавина Андрей Икрамов. Оба утверждают, что их вина не доказана.

Частично признал свою вину экс-глава сахалинского минсельхоза Николай Борисов, попросивший переквалифицировать статью обвинения с «Получения взятки» на «Содействие в получении взятки».

Обвинение попросило для Хорошавина 13 лет колонии строгого режима и штраф размером 500 млн рублей, для Карепкина — восемь лет колонии строгого режима и штраф в троекратном размере взятки, для Борисова — семь лет колонии строгого режима и штраф в двукратном размере суммы взятки, для Икрамова — 9,5 лет колонии строгого режима и штраф размером 300 млн рублей.