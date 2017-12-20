В Белоруссии вынесли второй смертный приговор за год

Белорусский Верховный суд отклонил апелляцию фигурантам дела об убийствах, совершенных с целью завладения недвижимостью мошенническим путем, оставив в силе смертный приговор, которые ранее были вынесены двоим из них, передает «Интерфакс». По факту это второй смертный приговор в республике за год.

«20 декабря 2017 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Могилевского областного суда от 21 июля 2017 года по уголовному делу в отношении Игоря Гершанкова, Татьяны Гершанковой, Семена Бережного, Бориса Колесникова оставлен без изменения, а их апелляционные жалобы и апелляционные жалобы защитников — без удовлетворения», — цитирует агентство пресс-секретаря суда Юлию Ляскову.

Всем фигурантам дела «черных риелторов» вменили шесть убийств, подготовку к убийствам, мошенничество, разбой, уничтожение официальных документов, ведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации и другие преступления. Двое из них в связи с наличием отягчающих обстоятельств были приговорены к смертной казни через расстрел с конфискацией имущества, остальные — к лишению свободы на срок более 20 лет.

Убийства, о которых идет речь, были совершены в период с 2009 года по 2015 год. В марте 2015 года деятельность преступной группы «черных риелторов» пресекли правоохранительные органы.