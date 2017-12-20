20 декабря 2017, 19:50
Кадыров оказался в «списке Магнитского» минфина США
По решению минфина пятеро граждан России, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, оказались в санкционном «список Магнитского». Об этом сообщается на сайте минфина.
Помимо главы Чечни, в списке также находятся Аюб Катаев, Андрей Павлов, Юлия Майорова и Алексей Шешеня.
Стоит отметить, что данный список был принят в США в 2012 году. Он предусматривает введение санкций против россиян, которые могли быть причастны к нарушению прав человека.
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