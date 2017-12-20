Песков передал реакцию Кремля на резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение Генеральной ассамблеи ООН по украинской резолюции о правах человека в Крыму. «Мы не согласны с ними», — заявил представитель Кремля по поводу принятия этого документа.

По его словам, «в Москве прорабатывают и принимают меры по защите наших интересов на фоне возможного продолжения рестриктивных и санкционных действий различных стран», которые Россия по-прежнему считает незаконными, передает РИА Новости.

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров назвал украинскую резолюцию по Крыму «конъюнктурным документом», носящим рекомендательный характер.

По словам политолога, Украина тем самым проводит «политику удержания себя у власти и в активном политическом поле», поэтому ее рекомендации «странно воспринимать всерьез».