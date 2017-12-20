Саакашвили призвал Порошенко уйти в отставку

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко с призывом уйти в отставку.

Он отметил, что Порошенко войдет в историю страны как антигерой и самое большое разочарование. По мнению Саакашвили, по-настоящему лидера Украины волнуют только его миллиарды, ради которых он пойдет на любые жертвы.

Бывший одесский губернатор подчеркнул, что украинцы разочарованы властью, и страну ждет третий майдан, который может привести к огромному числу жертв. Поэтому Михаил Саакашвили призвал Порошенко уйти в добровольную отставку, чтобы иметь право на смягчение наказания и помилование.