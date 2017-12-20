МОК предъявил 13 требований к форме россиян на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список требований, которые являются обязательными для российских спортсменов, собирающихся выступать на Олимпиаде в Южной Корее этой зимой под нейтральным флагом, передает РИА Новости.

В списке 13 пунктов, которые описывают вид спортивной формы, инвентаря и аксессуаров, используемых атлетами. Общее правило — запрещены герб РФ и эмблема Олимпийского комитета России, который по решению МОК был дисквалифицирован.

Цвета, в которых выдержана форма и оформлены элементы экипировки, не должны совпадать с российским триколором: допускается один цвет из присутствующих на флаге РФ, а если их два, то они не должны располагаться рядом в таком виде, чтобы напоминать российский флаг.

Из надписей на форму спортсменов разрешено наносить Olympic Athlete from Russia или OAR («Олимпийский атлет из России»), название страны отдельно упоминать запрещено. Остальным членам российской делегации, не принимающим непосредственного участия в соревнованиях, можно иметь только экипировку с аббревиатурой OAR, окрашенной в белый и красный цвета.

Хотя в российских федерациях различных зимних видов спорта предвидели появление этих требований и склоняются к варианту с заклеиванием запрещенных элементов, прежде чем собирать атлетов в Пхенчхан, надо будет заранее утвердить «обновленную» форму в МОК.