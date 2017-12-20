ЦИК уведомят о собрании инициативной группы по выдвижению Путина

Руководитель движения «Волонтеры Победы», член Общественной палаты Ольга Амельченкова сообщила РИА Новости, что 26 декабря соберется инициативная группа избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента.

Это решение было принято на собрании оргкомитета, состоявшемся в московском музее Победы 19 декабря. На нем присутствовали около 30 человек

«Это как широко известные люди, как многократные олимпийские чемпионы Александр Карелин и Наталья Ищенко, ректор МГУ Виктор Садовничий, руководитель РСПП Александр Шохин, так и менее известные — эколог Максим Токарев, которого Владимир Владимирович наградил премией "Доброволец-2017", заместитель главного врача поликлиники Кирова Софья Войтко, которая встречала президента во время его посещения, участник антитеррористической операции в Сирии старший летчик авиационного звена ВВС России Алексей Ведящев», — рассказала Амельченкова.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева подтвердила, что заседание, на которое приглашены около 600 человек, пройдет 26 декабря на ВДНХ. Об этом вскоре будет уведомлен ЦИК.