Назван срок начала продаж первых «массовых» очков смешанной реальности

Компания-стартап Magic Leap, которая за семь лет своего существования собрала более 2 млрд долларов инвестиций, представила свое детище — первые очки смешанной реальности, сочетающие в себе технологии виртуальной и дополненной реальности. Презентация гаджета появилась на сайте разработчика.

В пресс-релизе говорится, что с помощью Magic Leap One пользователи смогут общаться с друзьями в виртуальном пространстве и «создавать экраны с информацией в реальной среде». Предполагается, что поставки новинки стартуют уже в 2018 году, но сначала Magic Leap даст сторонним разработчикам набор инструментов (SDK), с помощью которого они смогут подготовить приложения для очков.

Стоимость устройства пока не сообщается, но Magic Leap предлагает всем желающим зарегистрироваться на ее сайте, чтобы сразу после появления конкретной информации узнать все подробности.

World, meet Magic Leap One. Magic Leap One, meet the world. More at: https://t.co/LbHY82tYUC pic.twitter.com/2iXgyPs21K