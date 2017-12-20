Назван срок начала продаж первых «массовых» очков смешанной реальности

Компания-стартап Magic Leap, которая за семь лет своего существования собрала более 2 млрд долларов инвестиций, представила свое детище — первые очки смешанной реальности, сочетающие в себе технологии виртуальной и дополненной реальности. Презентация гаджета появилась на сайте разработчика.

В пресс-релизе говорится, что с помощью Magic Leap One пользователи смогут общаться с друзьями в виртуальном пространстве и «создавать экраны с информацией в реальной среде». Предполагается, что поставки новинки стартуют уже в 2018 году, но сначала Magic Leap даст сторонним разработчикам набор инструментов (SDK), с помощью которого они смогут подготовить приложения для очков.

Стоимость устройства пока не сообщается, но Magic Leap предлагает всем желающим зарегистрироваться на ее сайте, чтобы сразу после появления конкретной информации узнать все подробности.

World, meet Magic Leap One. Magic Leap One, meet the world. More at: https://t.co/LbHY82tYUC pic.twitter.com/2iXgyPs21K — Magic Leap (@magicleap) 20 декабря 2017 г.

Magic Leap One представляют собой два устройства — собственно очки Lightwear с датчиками для цифрового воспроизведения окружающей человека реальности и блок Lightpack, который закрепляется на теле и производит графические вычисления. Кроме того, в комплект входит особый контроллер, предназначенный для взаимодействия с виртуальными объектами, поясняет Engaged.

Поскольку очки способны не просто сканировать физические объекты, но и запоминать их положение, Magic Leap One позволит, к примеру, создать на пустой стене виртуальный телеэкран и «закрепить» его там. Фактически эти очки вводят человеческий мозг в заблуждение, заставляя его видеть то, чего на самом деле не существует, — других людей, роботов, космические корабли, да что угодно, — и все это на реальном фоне.

Стартап Magic Leap (США) был основан в 2010 году. В него инвестировали такие крупные компании, как Alibaba Group, Google, Qualcomm, Obvious Ventures, Andreessen Horowitz, KPCB, Warner Bros., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley Investment Management, Alphabet и Qualcomm Ventures. В 2016 году аналитики Bloomberg оценили компанию в 4,5 млрд долларов, в других СМИ встречаются и оценки в 6 млрд долларов.

«Звездой» стартапа стал Рони Абовиц — одиозный биоинженер, прославившийся работой в проекте по созданию медицинских роботов Mako Surgical Corp. На 1,65 млрд долларов, которые Абовиц выручил от продажи этой компании, работа Magic Leap финансировалась в первые четыре года существования стартапа.

Однако компания проявляла такую нетипичную для создателей гаджетов скрытность, что ее начали подозревать в провале и потере инвестиций. Эксперты в сфере IT предполагали, что технология создана, но не оправдала ожиданий в коммерческом отношении и не сможет выйти в серийное производство. Дело в том, что Magic Leap One — это уже девятые по счету очки дополненной реальности, но станут первыми, которые будут доступны широкой (в зависимости от их цены) публике.